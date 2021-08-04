بنزرت: تسجيل 6 وفيات و192حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت الجهة الصحية ببنزرت يوم أمس الثلاثاء 03 أوت، وفاة 6 أشخاص، وإصابة 192 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به مراسل “وات” ببنزرت، عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتورة ابتسام بلانكو.

وبين ذات المصدر أن إجمالي الإصابات بالفيروس بولاية بنزرت منذ بداية الجائحة في شهر مارس من السنة الفارطة 2020، بلغ 24815 شخصا، شفي منهم 20211 شخصا، بينما بلغ عدد المتوفين 961شخصا.

ولاحظت الدكتورة بلانكو أن النسبة العامة لإيجابية التحاليل انخفضت إلى 22 بالمائة، كما تراجعت نوعا ما نسبة الاختطار العامة بكامل الجهة إلى معدل 615 شخصا مصابا على 100 ألف ساكن، وعدد المناطق الحمراء الى 6 مناطق من مجموع 14 منطقة ،وهي معتمدية بنزرت الشمالية بتسجيل معدل 920 إصابة على كل 100 ألف ساكن، ومعتمدية جرزونة بتسجيل معدل 879 اصابة ومعتمدية ماطر بتسجيل معدل 629 اصابة ومعتمدية منزل بورقيبة بمعدل 1967 اصابة ومعتمدية جومين بمعدل 459 اصابة ومعتمدية العالية ب773 إصابة على كل 100 ألف ساكن.

يشار إلى أن نسبة الإيواء العامة بأسرة الأوكسيجين بالجهة تعادل 82 بالمائة، بينما نسبة الإيواء بقسمي الانعاش ببنزرت وراس الجبل، تعادل 93بالمائة، وفق المصدر ذاته.