وزارة التربية تدعو منظوريها البالغين من العمر 40 سنة فما فوق الى التسجيل في ايفاكس لتلقي التلقيح ضد كورونا

دعت وزارة التربية منظوريها من موظفين واطارات من البالغين 40 سنة فما فوق الى التسجيل في منظومة “ايفاكس” من أجل تلقي التطعيم ضد كورونا خلال اليوم الوطني المفتوح للتلقيح المقرر يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأهمية تلقي التطعيم ضد كورونا من اجل حماية الفرد والأسرة والمجتمع،لافتة، الى ان التلقيح يمكن من تفادي كل تعكر صحي يطرأ نتيجة الاصابة بالمرض.

وتطلق وزارة الصحة يوم الأحد المقبل الموافق ل10 أوت أكبر عملية تطعيم جماعي للشريحة العمرية من 40 سنة فما أكثر في مسعى لتلقيح أكبر عدد ممكن من السكان .

وكان مدير عام وزارة الصحة فيصل بن صالح قد بين في تصريح سابق ل-(وات)ان اختيار هذه الشريحة يتنزل في اطار تطبيق الاولوية على أساس السن.

وأكد، ان التقديرات تشير الى أن 1مليون و700 ألف شخص لم يتلقوا التلقيح ضمن الفئة العمرية المذكورة، معتبرا أن هذا الرقم كبير ويستدعي تسجيلهم حتى ينتفعوا بالتلقيح المضاد لكورونا.