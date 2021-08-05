نور الدين الطبوبي يوجّه رسالة لقيس سعيّد

طالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 5 أوت 2021، رئيس الجمهورية قيس سيعد بتوضيح رؤيته.

وقال الطبوبي خلال إشرافه على إحياء الذكرى 74 لمعركة 5 أوت 1947 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ”نطالب رئيس الجمهورية بتوضيح رؤيته للنظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات ورؤيته للخيارات الاقتصادية والاجتماعية” مشيرا أنه على ضوء رؤية رئيس الدولة لكل المسائل والخيارات والبرامج سيتخذ اتحاد الشغل موقفه معه أو ضده.

وأكّد أمين عام المنظمة الشغيلة أنهم لا يدعمون أي شخص لكنهم يتفاعلون مع ما يطرح عليهم من برامج وخيارات.