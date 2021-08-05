قابس-كوفيد 19: تسجيل 9 وفيات و73 إصابة جديدة

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24ساعة الماضية، ارتفع بموجبها عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 554 وفاة.

وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس سجّلت، من مجموع 228 تحليل تقص، 73 إصابة جديدة تتوزع الى 28 اصابة بقابس الجنوبية، و14 بمارث، و11 بوذرف، و6 اصابات بكل من غنوش والمطوية، و3 بكل من الحامة وقابس المدينة، واصابتين بقابس الغربية.

وأضاف أن العدد الجملي لحالات التعافي قد بلغ إلى حد اليوم 17 ألفا و347 شخصا من بين إجمالي 18 ألفا و295 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.

وأشار إلى أن العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة يبلغ حاليا 939 حالة تتوزع الى 381 حالة بقابس الجنوبية، و150 بمطماطة الجديدة، و102 بقابس المدينة، و99 بوذرف، و58 بمارث، و54 بقابس الغربية، و31 بالمطوية، و30 بالحامة، و13 بغنوش، و12 بمنزل الحبيب، و9 حالات بمطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 234 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة 79 مريضا، من بينهم 9 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس.