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رئيس الجمهورية :”لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشراب”

2021/08/05 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنه “لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشراب”
ودعا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، الى بذل قصار الجهد قصد تجاوز كل الاشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بالمياه

كان ذلك خلال استقباله مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي ومدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية حمادي الحبيب وعن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سمير الهدياوي

وطلب رئيس الجمهورية، من كل المتداخلين في هذا القطاع التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.
وشدد سعيد، على أنه لا بد من اعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، مؤكدا على أنه ” لن يترك أي تونسي ضمآن من الحرية وضمآن من حقه في الحياة” حسب نص البلاغ .

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