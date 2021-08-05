رئيس الجمهورية يثني على جهود العاملين بديوان الحبوب ويدعو الى التصدي لاي تجاوز في عمليات توريد الحبوب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

واشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الى ان رئيس الدولة توجه بالمانسبة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى “أن يكونوا على موعد مع التاريخ والى التصدي لكل التجاوزات في عمليات توريد القمح”.

واكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه “سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات”.

وقال رئيس الدولة “أن هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس”.

وأكد قيس سعيد مجددا أنه “لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه وانه لن يتم المساس من الحقوق والحريات” مضيفا قوله “لا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار الا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب”.