عضو باللجنة العلمية: قادرون على تلقيح مليون شخص يوم الأحد 8 أوت ولقاح استرازينيكا سليم وفعال

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أمان الله المسعدي، قدرة الطواقم الصحية على تطعيم مليون شخص في عمليات التلقيح المكثف التي تنطلق يوم الأحد 8 أوت بتلقيح الفئة العمرية من 40 عاما فما فوق.

وذكر المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان استخدام لقاح استرازينيكا البريطاني خلال عملية التلقيح المكثف يستند الى فعالية هذا النوع من التطعيم.

وبين ان الملايين من الأشخاص في العالم تلقوا هذا اللقاح دون ان تظهر عليهم أية عوارض جانبية مع تسجيل عوارض طفيفة جدا لحالات محدودة، مشيرا الى أن كل المخاوف المرتبطة بهذا النوع من اللقاح التي ظهرت سابقا قد تبددت نهائيا من خلال النشريات العلمية.

واكد عضو اللجنة، أن اختيار الفئة العمرية من 40 عاما فما فوق يندرج في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح التي تعطي الأولوية حسب السن، مذكرا أن الفرق الصحية أقرت تلقيح الفئات العمرية الأكبر سنا بدءا من 75 سنة فما فوق الى حين نزولها الى 40 عاما فما أكثر.

وأفاد أن عمليات التلقيح المكثف ستشمل لاحقا الفئات العمرية دون 40 عاما، مؤكدا برمجة الحملة انجاز عمليات تلقيح مكثف قريبا لفائدة الشباب المترواحة سنهم من عشرين الى 39 عاما.

وتتطلع وزارة الصحة يوم الأحد 8 أوت الى انجاز مليون تلقيح ب331 مركز خاص بالتلقيح ،حسب ما ذكره المتحدث،مشيرا الى ان وزارة الصحة ستوجه الدعوة الى 500 الف شخص وهم من المسجلين الذين ينتمون الى الفئة العمرية من 40 سنة ليتلقوا اللقاح يوم الأحد في اول ايام عمليات التلقيح المكثف.

ودعا في المقابل،المواطنين الذين تصل سنهم أو تفوق 40 عاما من غير الملقحين الى التسجيل في منظومة “ايفاكس”من أجل الانتفاع بالتطعيم،لافتا،الى أن عملية تسجيل كل شخص بمركز التلقيح ينتج عنه اهدار دقيقة من الزمن يمكن استثمارها في التسريع بتلقيح أكبر عدد ممكن.

وكان المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام قد اكد في تصريح ل(وات) ان مليون و500 الف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 سيتم توفيرها يوم 8 اوت أي بمعل 4000 جرعة لكل مركز تلقيح.