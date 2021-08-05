تطاوين: تسجيل 4 وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، أربع حالات وفاة، 3 منها في معتمدية تطاوين الشمالية، والحالة الرابعة في معتمدية تطاوين الجنوبية.

وبذلك، يصبح العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ انتشاره في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، 443 حالة، تتوزع إلى 194 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و106 في تطاوين الجنوبية و71 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و10 في الصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة، وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، والذي نشرته اليوم الخميس، 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع إلى 22 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و09 في رمادة و08 في تطاوين الجنوبية و06 حالات في ذهيبة، وحالة واحدة في كل من غمراسن والصمار.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس إلى 10953 إصابة مؤكدة، من بينها حالات 37 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

يشار، على صعيد آخر، أن فرق الصحية العسكرية أنهت جولتها الثالثة في معتمديات غمراسن ورمادة وبني مهيرة، قبل أن تختتم هذه الزيارة المخصصة لتطعيم المواطنين بالجرعة الثانية غدا الجمعة في معتمديتي تطاوين الشمالية والجنوبية.