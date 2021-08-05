نابل: تسجيل 10 وفيات و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية نابل خلال اليومين الأخيرين 10 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، و158 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 985 تحليلا أجريت بالمخابر العمومية والخاصة، أي بنسبة إيجابية تعادل 16 بالمائة، وفق تقرير المتابعة اليومية الذي تصدره الإدارة الجهوية للصحة.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الوفيات بولاية نابل يصل اليوم الى 1255 وفاة، في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى 44807 إصابة منذ بداية الجائحة.

وتبرز مؤشرات التقرير اليومي لمتابعة الوضع الوبائي بالجهة تراجعا في عدد الحالات النشيطة إلى 3155 حالة، بعد تطور عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة العدوى إلى 40406 منذ بداية الجائحة.

كما تراجع مجموع المقيمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة إلى 151 مريضا بعد أن فاق هذا العدد 270 مقيما نهاية الاسبوع الثالث لشهر جويلية الفارط.

ووفق التقرير اليومي لمتابعة الوضع الصحي، فإن نسبة استغلال الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد ـ19، بلغت 90 بالمائة بالنسبة لأسرة الإنعاش و69 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسيجين بالقطاع العام، و79 بالمائة بالنسبة لأسرة الإنعاش و53 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسيجين في القطاع الخاص.