عاجل: الأمن يقبض على الأم التي عنفت إبنتها عنفا شديدا ..وهذه التفاصيل..

ذكر مندوب حماية الطفولة ووزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، أن أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية، تمكنوا مساء اليوم الخميس، من القبض على الأم التي أظهر شريط فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اعتداءها بالعنف الشديد على طفلتها، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية أذن بالاحتفاظ بالأم المذكورة على ذمة التحقيق.

وقال المندوب، في بلاغ له، إنه تم إيواء الطفلة بأحد مستشفيات العاصمة لعرضها على الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من سلامتها الجسدية، وإدماجها في ما بعد بإحدى مؤسسات الطفولة التابعة للدولة.

وجاء في البلاغ أيضا أن مندوب حماية الطفولة “سيتولى متابعة وضعية الطفلة بالتنسيق مع قاضي الأسرة المختص ترابيا”.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن وحدات الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، باشرت أعمالها وتمكنت في مرحلة أولى من تحديد مكان الواقعة بحي التحرير العلوي، وبمزيد التحري الميداني أمكن في مرحلة ثانية تحديد هوية المرأة، مرتكبة الاعتداء، وضبطها بجهة حي التضامن رفقة إبنتها المتضررة والبالغة من العمر 3 سنوات.

وبالتحري معها، يضيف البلاغ، أفادت بأن لها خلافات مع والد الطفلة، مضيفة أنها تعمّدت رمي ابنتها أرضا في عدة مناسبات والاعتداء عليها بالعنف الشديد، نتيجة صعوبة الظرف المادي والنفسي الذي تمرّ به.

وقد أذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ بها من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد على طفل ممن له سلطة عليه”، وإدراج مرافقها بالتفتيش.

وكان رواد موقع فايسبوك قد تداولوا اليوم الخميس مقطع فيديو، يظهر سيدة تقوم بالاعتداء بالعنف الشديد على طفلتها، حيث قامت بلطخها بقوة على الأرض وهمت بمزيد تعنيفها، لولا تدخل أحد المواطنين.

وتولى مندوب حماية الطفولة التنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، من أجل التدخل لفائدة الطفلة المعنفة، وفق ما أعلنته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في وقت سابق