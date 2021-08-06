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وزارة الصحة: تسجيل 129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها يوم 4 أوت الجاري

2021/08/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 6 أوت الجاري أن عدد الوفايات جراء كوفيد-19 بلغ 20679 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة خلال مارس 2020 بعد أن سجلت المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة 129 حالة وفاة جديدة، تم الإبلاغ عنها يوم 4 أوت الجاري

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن من بين الوفايات المسجلة 49 حالة حصلت يوم الاثنين 2 أوت الجاري كما تم تسجيل 2448 إصابة جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 23.88 بالمائة، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ تفشي الجائحة، إلى 605205 إصابة تعافت منها 535321 حالة بعد أن تعافت 4776 حالة يوم 4 أوت الجاري

ونبهت وزارة الصحة في ذات البلاغ إلى أن عدد الوفايات التي يتم نشرها يوميا يمثل عدد الوفايات المبلغ عنها في اليوم ذاته ويشمل الوفايات التي حدثت في الـ 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في نفس اليوم والوفايات الحاصلة في الأيام السابقة ولم يتم الإبلاغ عنها في الإبان

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