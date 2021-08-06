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التحالف من أجل تونس يطالب سعيّد بتمديد الفترة الاستثنائية

2021/08/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

طالب التحالف من أجل تونس في بلاغ الجمعة 6 أوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتمديد في الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية والتشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقا في منظومة الفساد والفشل لتحديد الأولويات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للانجاز .

واعتبر الحزب أن ماتم هدمه وتخريبه خلال عشرية الفشل وتفتيت للدولة لايمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائية المحددة ب30 يوما .ودعا التحالف قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 163 والعمل على محاسبة المتورطين الفاسدين الذين تسللوا بالغش لمؤسسات الحكم وفق ما كشفته تقرير دائرة المحاسبات من التجاوزات والجرائم الانتخابية لسنة 2019 كما دعاه إلى إقرار استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

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