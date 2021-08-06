الكاف: 8 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية الكاف، اليوم الجمعة، 08 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد الكشف عن نتائج 223 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 04 أوت الجاري، وفق ماجاء في الإحصائية اليومية الادارة الجهوية للصحة.

وأظهرت النتائج الجديدة للتحاليل المخبرية، تواصل ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بالعدوى بالفيروس، في وقت تستعد فيه الادارة الجهوية للصحة بالكاف إلى إنجاح اليوم المفتوح للتلقيح المبرمج ليوم الاحد القادم 08 أوت.

وقد ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 543 حالة، وعدد الاصابات إلى 16208 إصابة، منها 15154 حالة تعافي، مقابل تراجع طفيف لعدد المقيمين بالمستشفيات وذلك إلى حدود 115 مصابا، منهم 13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وشهد عدد الحالات النشيطة، أيضا، استقرارا نسبيا، حيث بلغ اليوم 1054 حالة، تمثل إجمالي الاصابات المسجلة في الجهة خلال الـ10 أيام الاخيرة، وفق الاحصائية المحيّنة.