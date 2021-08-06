سوسة: تواصل الاستعدادات لاحكام تنظيم اليوم الوطني للتلقيح ضدّ “كوفيد19”

تتواصل بولاية سوسة الاستعدادات لإحكام تنظيم اليوم الوطني للتلقيح ضد “كوفيد 19” الذي أذن به رئيس الجمهورية لفائدة المواطنين من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، حيث تم التأكيد خلال أشغال اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، المنتظمة امس الخميس بمقر الولاية، على ضرورة توفير كل الامكانيات البشرية واللوجستية لانجاح الحملة الوطنية بتضافر جهود الجميع من هياكل ومنظّمات ومكوّنات المجتمع المدني لبلوغ الهدف المنشود والترفيع في نسبة الملقحين بالولاية.

كما تمت الدعوة الى حثّ الموطنين على الاقبال على التلقيح في اليوم المفتوح للتلقيح الذي سينتظم يوم الا?حد المقبل من الساعة السابعة صباحا ا?لى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الا?عدادية بالجهة وذلك بالتنسيق بين السلط الجهوية والمحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وتم الاتفاق، خلال الجلسة التي اشرفت عليها والية الجهة، رجاء الطرابلسي، على توفير النقل المجاني لفائدة الفئة العمرية المعنية من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء وكذلك على توفير الحماية الأمنية لمراكز التلقيح.

كما تم الاتفاق على توفير أقصى عدد ممكن من الإطارات والأعوان لتأمين عمليات التلقيح، بمشاركة المتطوعين والعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب الإطارات الطبية العسكرية، مع توفير الإعاشة والمياه المعدنية بالكميات الكافية، وسيتم في نفس الاطار تجنيد متطوعي الجمعيات لتنظيم صفوف المواطنين خارج المراكز، واستقبالهم، وتوجيههم، مع الحرص على احترام البروتوكول الصحي، فضلا عن تركيز خلية متابعة بمقر الولاية للتنسيق والتعديل والتدخل كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ومن المنتظر ان يتم تنظيم عملية بيضاء يوم السبت 07 أوت 2021 داخل 22 مركز تلقيح للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتدخلة.