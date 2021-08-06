تطاوين: 7 وفيات و 27 إصابة جديدة بكورونا وفرق الصحة العسكرية تنهي جولتها الثانية للتطعيم

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 3 منها في معتمدية غمراسن، واثنتان في معتمدية تطاوين الجنوبية، وحالة واحدة في معتمدية تطاوين الشمالية، والحالة السابعة في الصمار.

وبذلك، يصبح العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ انتشاره في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، 450 حالة، تتوزع إلى 195 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و108 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و71 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و11 في الصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة، وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، والذي نشرته اليوم الجمعة، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع إلى 12 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و08 في تطاوين الجنوبية و05 حالات في غمراسن وحالة واحدة في كل من البئر الاحمر والصمار.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس، إلى 10980 إصابة مؤكدة. ويخضع 30 مصابا للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و03 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

على صعيد آخر، أنهت فرق الصحية العسكرية، اليوم الجمعة، زياراتها إلى مختلف مناطق ولاية تطاوين بما فيها المناطق الريفية، بعد أن قامت مختلف فرقها القارة والمتنقلة بثلاث زيارات إلى كل المعتمديات لتطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا، فيما تستعد الادارة الجهوية للصحة لحسن تنظيم اليوم الوطني للتلقيح يوم الأحد القادم، وحددت سبعة معاهد ثانوية ومدارس إعدادية لاحتضان هذه العملية المخصصة لمن زاد عمرهم عن الأربعين سنة.