المدير العام للصحة العسكرية يؤكد تحسن الوضع الوبائي في تونس

شهد الوضع الصحي المتعلق بانتشار فيروس كورونا، تحسنا جزئيا في كل جهات البلاد من خلال تسجيل نقص في التحاليل الإيجابية االى 25 بالمائة، وفق ما أفاد به المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني اليوم الجمعة.

وقال الفرجاني الذي يتولى الاشراف كذلك على قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع على موقعها على شبكة الانرتنات، ان تحسن الوضع اتسم بنقص عدد المرضى الذين يتم ايواؤوهم بأسرة الأوكسجين، مؤكدا نقص استهلاك الاوكسجين بالمستشفيات.

كما لاحظ،ان تحسن مؤشرات الوضع الصحي شمل تطور التزويد بالاوكسجين،لافتا في المقابل،الى استمرار الضغط على أسرة الانعاش.

واعلن الفريق طبيب مصطفى الفرجاني،أن تونس ستتلقى قبل 15 أوت الجاري ما يقارب 2 مليون جرعة إضافية من التلاقيح في اطار هبات مقدمة من قبل الدول الشقيقة والصديقة.

و وتنضاف الى هذه الكمية 4.5 مليون جرعة في إطار الشراءات المباشرة إضافة إلى 6 مليون جرعة متوفرة حاليا ليرتفع المخزون الوطني للتلاقيح إلى ما يقارب 12 مليون جرعة في أواخر سبتمبر، وفق ما بينه الفرجاني.

وأكد،أن مجموع هذه الكميات سيمكن من تلقيح 6 مليون مواطن وهو ما سيسمح بتحقيق المناعة الجماعية للشعب التونسي.

في سياق آخر،افاد المدير العام للصحة العسكرية، أنه سيتم أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم برمجة حملات تلقيح جديدة بخمس ولايات أخرى وهي ولايات مدنين وقابس وبنزرت ومنوبة والكاف.

وذكر ان عمليات التلقيح التي تنجزها الصحة العسكرية قد مكنت من تلقيح 72 الف مواطن في ولايات (تطاوين وسليانة وقبلي والقيروان وجندوبة) والّتي استهدفت حوالي 72 ألف مواطن على ان يستكمل المسح باقي الولايات.