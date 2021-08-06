رئيس الجمهورية يعين العميد الطبيب بالجيش الوطني، علي مرابط، مكلفا بتسيير وزارة الصحة

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية العميد الطبيب بالجيش الوطني، علي مرابط، مكلفا بتسيير وزارة الصحة.

وقد أدى مرابط، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم، اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور.

واكد رئس الجمهورية بالمناسبة، أن الصحة هي حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسة، مشيرا إلى أن الفصل 38 من الدستور التونسي يضمن حق الصحة لكل إنسان.

واعتبر سعيد علي مرابط من الأطباء التي تفتخر بهم تونس، لافتا إلى أن هناك نساء ورجال قاموا بعمل “تاريخي جبار”لتوفير التلقيح للمواطنين بعد أشهر من المتاجرة بصحة المواطنات والمواطنين”.

وشدد على المضي الى الامام مشددا على ان “المناورات والأراجيف السخيفة، التي يروج لها على شبكات التواصل الاجتماعي “لن تزيدنا إلا إصرارا وصمودا وثباتا ولن نتراجع أبدا إلى الوراء”