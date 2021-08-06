صفاقس-كوفيد19 : انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات مقارنة بعدد المتعافين إثر تسجيل 89 اصابة جديدة مقابل 255 حالة شفاء

أحصت ولاية صفاقس، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 10 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، مقابل تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات بالفيروس مقارنة بعدد المتعافين، حيث تم تسجيل 89 اصابة جديدة، مقابل تعافي 255 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الوباء بالجهة الى 1476 حالة وفاة، والاصابات الى 49 ألفا و 306 اصابات، من ضمنها 46 ألفا و200 حالة تعاف.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الجمعة، عن الادارة الجهوية للصحة، بانه تم رصد الاصابات الجديدة من مجموع 527 تحليلا مخبريا انجز، امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 16.88 بالمائة.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى كوفيد، تشير المعطيات الواردة في البلاغ، الى انه يقيم حاليا 27 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و213 مصابا يقيمون بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 55 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

وبخصوص مؤشرات تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، اظهر التقرير اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة يوم 5 اوت الجاري، ان العدد الجملي للتلاقيح المنجزة بمختلف المراكز قد بلغ 359 ألفا و554 تلقيحا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.