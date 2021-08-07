تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

عاجل: الأمن يقبض على الأم التي عنفت إبنتها عنفا شديدا ..وهذه التفاصيل..

زغوان: الاحتفاظ بنائب عن حزب قلب تونس على خلفية شكايتين تقدّم بهما ضدّه والي زغوان

الدكتور فوزي عدّاد يرجّح امكانيّة دخول تونس في موجة خامسة من كورونا

اليوم: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية والبحر شدبد الاضطراب..

2021/08/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم الطقس السبت 07 اوت بحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لتتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن تصعد درجات الحرارة القصوى إلى مستوى 47/40 درجة وتصل الى 48 بالشمال الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 34 و39 درجة.

وافاد المعهد ان طاقة حرارية ستساهم في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية، وببقية الجهات فترات مشمسة تتخللها سحب قليلة.

وبالنسبة لنشاط الرياح، فهو يتطلب اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60/40 كلم/س فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، ومتموجا إلى مضطربا ببقية المجالات البحرية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn