اليوم: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية والبحر شدبد الاضطراب..

يتسم الطقس السبت 07 اوت بحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لتتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن تصعد درجات الحرارة القصوى إلى مستوى 47/40 درجة وتصل الى 48 بالشمال الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 34 و39 درجة.

وافاد المعهد ان طاقة حرارية ستساهم في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية، وببقية الجهات فترات مشمسة تتخللها سحب قليلة.

وبالنسبة لنشاط الرياح، فهو يتطلب اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60/40 كلم/س فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، ومتموجا إلى مضطربا ببقية المجالات البحرية.