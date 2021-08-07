هام: تراجع نسبة التحاليل الإيجابية وانخفاض الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا

شهدت أبرز مؤشرات الوضع الوبائي في تونس بتاريخ 5 أوت الجاري تراجعا حيث انخفضت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا إلى 23.19 بالمائة مقابل نسب تجاوزت 30 بالمائة في الفترة السابقة، فيما تدنى عدد الإصابات في نفس التاريخ إلى 2909 إصابة، بحسب بلاغ وزارة الصحة اليوم السبت

كما تقلص عدد الوفايات مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ذروة انتشار فيروس كورونا ليصل 130 حالة وفاة منها 42 حالة وفاة حصلت بتاريخ 5 أوت الجاري، باعتبار أن بقية حالات الوفايات تشمل الوفايات التي حدثت بالأيام السابقة والتي لم يقع الإعلان عنها في الإبان

في المقابل ارتفع عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد بتاريخ 5 أوت الجاري إلى 4018 متعاف، ليبلغ إجمالي الأشخاص المتعافين منذ ظهور الوباء في مارس 2020 إلى غاية 5 أوت الجاري نحو 540 ألف شخصا من جملة 608.114 شخصا أصيبوا بالفيروس

وكانت الناطقة باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة جليلة بن خليل شددت مؤخرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة ملازمة الحذر وعدم التراخي في التقيد بتدابير الوقاية الصحية بالرغم مما وقع تسجيله من تراجع في مؤشرات الوضع الوبائي

وعبرت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تصريحها عن خشيتها من احتمال تسجيل ارتفاع في عدوى فيروس كورونا ما

بين 10 و15 أوت الجاري بسبب إمكانية حدوث حلقات عدوى خلال الاحتجاجات الشعبية التي جدت يوم 25 جويلية الماضي المتزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية في تونس