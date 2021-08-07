من بينهم 6 رضع: إحباط 14 عملية “حرقة” وايقاف 300 شخص خلال يومين

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من بينهم 6 رضع: إحباط 14 عملية “حرقة” وايقاف 300 شخص خلال يومين

2021/08/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات عائمة تابعة لاقليم الحرس البحري بالوسط بمناطقها البحرية صفاقس والمهدية، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و 7 اوت الحالي، من إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.

و قد تم ضبط حوالي 300 شخص، بينهم 170 تونسيا و البقية من جنسيات أخرى ( بينهم 40 قاصرا و 6 رضع و 10 نساء)، وفق ما أكده مصدر أمني لـ”الجوهرة أف أم”.
كما تم كذلك حجز 6 مراكب صيد تم استعمالها خلال عمليات الاجتياز، علما وأنه قد تم الاستعانة بطائرة مروحية تابعة للحرس الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن من بين المجتازين 17 شخصا محل مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة.

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