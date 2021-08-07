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انطلاق عمليات التلقيح ضد كورونا في الصيدليات..وهذه التفاصيل..

2021/08/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، المواطنين إلى الإقبال بكثافة على مراكز التلقيح غدا الأحد.

وأضاف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن الصيادلة الذين تطوعوا للقيام بعمليات التلقيح سيقومون بداية من اليوم بالتسجيل في المنصة الخاصة بهم.
وأوضح أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم تسجيل المواطنين، حيث بإمكان كل مواطن الولوج إلى موقع “ايفاكس صيدلية” واختيار الصيدلية الأقرب إلى مقر سكناه وذلك في انتظار تلقيه الموافقة من منظومة “ايفاكس”.

وكانت وزارة الصحة قد أمضت يوم الاثنين 3 أوت الحاري اتفاقية مع عمادتي الأطباء وأطباء الأسنان وعدد من النقابات المهنية، تقضي بتلقيح المواطنين ضد كورونا في عيادات أطباء القطاع الخاص واطباء الاسنان والصيدليات والمخابر الطبية.

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