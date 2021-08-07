القصرين: القبض على محكوم بـ36 سنة سجنا من أجل الإرهاب

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بإقليم الأمن الوطني بالقصرين والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، فجر اليوم السبت 7 أوت 2021، من الإطاحة بعنصر خطير محكوم بـ36 سنة من السجن من أجل جرائم إرهابية، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وعرضه على الجهات المسؤولة.