سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 342 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، أمس الجمعة، حالتي وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 342 حالة شفاء، وفق ما ذكره كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي.

وأشار السعيدي، في تصريح لـ”وات”، إلى أنه وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 670 حالة، والإصابات إلى 21852 إصابة مؤكدة، منها 19747 حالة شفاء، وذلك منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة.

وأضاف، أنه تم إيواء 16 مريضا بمستشفيات الجهة، ليبغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالمستشفيات 133 مصابا.

وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات سوق الجديد بـ31 حالة، وجلمة حالتين، والمزونة 12 حالة، ومنزل بوزيان حالة، وبئر الحفي 45 حالة، والرقاب 33 حالة، والمكناسي 16 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية 7 حالات، وسيدي بوزيد الغربية 58 حالة، والسبالة 11 حالة، وسيدي علي بن عون 36 حالة، والسعيدة حالة، وأولاد حفوز 11 حالة.