المدير الجهوي للصحة بالمنستير: جميع المؤشرات تؤكد ان جائحة كورونا في تراجع..

قال المدير الجهوي للصحة بالمنستير،حمودة الببة اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء/وات/ ان جميع المؤشرات تؤكد ان جائحة كورونا في تراجع ،حيث سجلت الولاية خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 5 أوت الجاري 364 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن

وتراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات بين 819 إصابة بمعتمدية الوردانين و193 إصابة بقصر هلال،وتراجعت في المقابل الحالات النشطة إلى 3784 حالة مقابل 4078 إلى غاية 4 أوت الجاري، والحالات المصابة بفيروس كورونا والمقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 153 حالة مقابل 163 إلى حدّ 4 أوت الحالي، كما انخفضت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى60 في المائة إلى غاية 5 أوت الجاري

واعرب المدير الجهوي للصحة عن أمله في الحفاظ على هذا التراجع لتفادي حدوث موجة أخرى ، وذلك من خلال الإقبال خاصة على التلقيح

وتلقى الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير في الفترة الفاصلة بين 13 مارس الفارط و6 أوت الجاري 116 ألفا و802 شخصا أي بنسبة تغطية جهوية لمجموع عدد السكان بلغت 42ر19في المائة، كما سجلت الجهة بين مارس 2020 و5 أوت 2021 804 حالة وفاة و3784 حالة نشطة و35 ألفا و541 إصابة، و30 ألفا و953 حالة تعافي وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير