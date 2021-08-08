وزارة الصحة: تسجيل 122 حالة وفاة و2546 اصابة جديدة بكورونا بتاريخ 6 أوت الجاري

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد 8 أوت الجاري عن التبليغ عن 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا من

بينها 39 وفاة تم تسجيلها يوم 6 أوت الجاري، فضلا عن 2546 إصابة جديدة بالفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 610660 حالة

منها 20931 حالة وفاة و 542219 حالة شفاء بعد تماثل 2871 شخصا للشفاء بتاريخ 6 أوت الجاري

ولفتت الوزارة الى أنه تم تسجيل تراجع في نسبة التحاليل الايجابية حيث بلغت بتاريخ يوم 6 أوت الجاري 23.10 بالمائة مقابل نسب تجاوزت 30 بالمائة خلال الفترة السابقة