الكاف/تسجيل 07 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة، عن تسجيل 07 وفيات و74 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 207 تحاليل مخبرية لعينات رفعت بتاريخ 6 أوت.

وارتفع إجمالي الوفيات بسبب الجائحة إلى 556 شخصا، وعدد الاصابات إلى 16405 حالة، تعافى منها 15378، فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات اليوم إلى 104 مصابين منهم 14 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثف.

كما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الأيام العشرة الاخيرة الى 1027 حالة، بما يؤشر لتراجع ملحوظ للجائحة بكامل أنحاء الولاية.

وقد تم اليوم فتح 12 مركزا للتلقيح بكامل معتمديات الولاية، وذلك بالإضافة إلى المراكز الثلاثة العادية التي تعمل بالكاف المدينة والدهماني وتاجروين، في إطار اليوم الوطني للتلقيح، وذلك في سعي إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما في ظل تراجع نسب العدوى والحالات النشيطة بالجهة خلال الأسبوع الماضي.