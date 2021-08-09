من بينها تركيا: 33 دولة ممنوعة من أداء العمرة..

قالت وزارة الشؤون الدينية التركية في بيان امس الأحد، إن 33 دولة محرومة من أداء العمرة بينها تركيا.

وأضافت الوزارة أنه من الممكن تحدث المملكة العربية السعودية القائمة في وقت لاحق.

وأشارت في بيان لها إلى إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق الأحد عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين 9 أوت -اغسطس، حيث ذكرت أن الإعلان السعودي يشترط على الراغبين بأداء العبادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أن يكونوا حاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في المملكة.

وأكدت أن من بين البلدان المحظورة تركيا والولايات المتحدة والإمارات وإندونيسيا وباكستان وإيران والهند ومصر ولبنان، وبينت أن هذه القوائم سيتم تحديثها بشكل دوري في الأيام المقبلة.

وأعلنت السعودية عن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة من الخارج تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم سيجري اعتبارا من 9 أغسطس بطاقة استيعاب تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا.

وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيجري من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” مع تبني “منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة”.

وكالات