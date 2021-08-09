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سوسة: تفكيك عصابة مختصّة في السرقة من داخل السيّارات..وهذه التفاصيل..

2021/08/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم 07 أوت 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة من الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيّارات تتكوّن من 04 عناصر (تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، قاطنين الجهة من بينهم فتاة صادرة في شأنها 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة).

بالتحرّي معهم اعترفوا بارتكابهم لسلسلة من السّرقات من داخل عدد من السيّارات في عدّة مناسبات، كما اعترفوا بارتكابهم لعمليّة سرقة من داخل محلّ مسكون بجهة حمام سوسة، وحجزت لديهم عدد من الوثائق ونظارات شمسيّة وآلة حادّة (سكين).

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة سوسة 02، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل “تكوين وفاق بغاية الإعتداء على ملك الغير والسّرقة”.

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