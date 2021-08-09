تفاصيل التسجيل في عمليّة التلقيح في الصيدليّات

تنطلق عمليات التلقيح ضدّ فيروس كورونا يوم الإثنين 16 أوت 202 في الصيدليات الخاصة بمقتضى اتفاقية تمّ توقيعها في بداية الشهر الجاري بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة.

وأوضح رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، في تصريح لموزاييك، ان هذه العملية ستنطلق بحملة نموذجية تشارك فيها 50 صيدلية موزعة على كامل تراب الجمهورية على ان يتم انطلاقا من الخميس 19 أوت توسيع عملية انخراط الصيدليات الخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح بما فيها صيدليات الليل.

وأضاف ان باب التسجيل للصيدليات الخاصة سيفتتح اليوم على منظومة “ايفاكس” والتثبت من صحة التسجيل من قبل المجلس ليتم اختيار الـ50 صيدلية للمشاركة في العملية النموذجية بمعدل صيدليتين عن كل ولاية.

كما سيتم فتح باب التسجيل بالنسبة للمواطنين الراغبين في تلقي التلقيح في الصيدليات الخاصة بداية من يوم الاربعاء 11 اوت وذلك ضمن خانة خاصة على منظومة ايفاكس “ايفاكس صيدليات”.