فلسطين تسلّم تونس 50 مكثّف أوكسجين

تسلمت إدارة الصحة العسكرية بالمسشفى العسكري بتونس اليوم الإثنين 9 أوت 2021، 50 جهاز مكثف اوكسجين من دولة فلسطين وذلك بحضور هائل الفاهوم سفير دولة فلسطين لدى تونس والفريق مصطفى الفرجاني مدير ادارة الصحة العسكرية بتونس و عمر دقة السفير المناوب والعميد فتحي المطوسي مدير المشفى العسكري.

وتأتي هذه المبادرة وفق ما ذكرته سفارة دولة فلسطين بتونس على صفحتها الرسمية على فايسبوك في اطار تفاعل وحراك الشعب الفلسطيني لنصرة أشقائهم في الشقيقة تونس في معركتهم لمجابهة فيروس كورونا كما تأتي في اطار العلاقات الاخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين .