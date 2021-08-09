عاجل: اختطاف طفلة في المنستير ومطالبة عائلتها بفدية..

تقدم مواطن بشكاية إلى مقر الاستمرار بالمنستير، مفادها اختفاء ابنته البالغة من العمر 15 سنة، وذلك بعد أن غادرت تونس العاصمة صباحا في اتجاه مدينة المنستير.

وحسب ما أكده مصدر أمني لاذاعة “الجوهرة أف أم” فأن الأب تلقى فيما بعد مكالمة هاتفية من مجهول يطالبه بدفع فدية قدرها خمسة آلاف دينار مقابل إطلاق سراح ابنته.

وقد تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل مختلف التشكيلات الأمنية، ليتبين أن القاصر قد اختفت بعد وصولها إلى المنستير وامتطاء سيارة أجرة، وتم أيضا التعرف على صاحب الرقم الهاتفي وتحديد مكانه ببلدة طوزة جمّال أين تم التحول على عين المكان بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بالجهة وإلقاء القبض عليه، علما وأن التحريات ما تزال متواصلة معه لكشف ملابسات القضية.