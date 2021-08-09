وزارة الصحة تعلن تسجيل أكثر من 2000 إصابة بكورونا يوم 7أوت

سجلت مصالح وزارة الصحة ، 2207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 7 اوت 2021، وفق اخر تحيين نشرته الوزارة اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة ،ان حالات الوفاة الجديدة بلغ 94 حالة منها 70حالة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية في حين تم تسجيل 24حالة وفاة يوم 7أوت.

وارتفع عدد الوفيات منذ ظهور جائحة كورونا مطلع مارس 2020 إلى أكثر من 21 ألف حالة. في المقابل انخفضت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 24.45 بالمائة من مجموع أكثر من 9آلاف تحليل فيما تعافى من المرض 1756 مصابا.