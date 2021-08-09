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البريد التونسي مستعد تقنيا لاسداء المساعدات الإجتماعية لمستحقيها

2021/08/09 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال، الإثنين، استعداد الديوان الوطني للبريد تقنيا لتوزيع المساعدات الإجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات المتضررة من تداعيات كوفيد-19، لمستحقيها بصفة مجانية دون توظيف معاليم على عمليات تحويل المساعدات.
كما يتعهد البريد التونسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الإتصال، بأن يتحمل النفقات الإضافية المترتبة عن تأمين هذه الخدمة والانعكاس المالي الهام على حركة نقل ومعالجة الأموال بمكاتب البريد، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل الأموال والمبالغ المستوجبة إلى البريد التونسي في الآجال المحددة (قبل يومين من تاريخ الاستحقاق)، على غرار السنة الفارطة، بغاية توزيع المساعدات في أحسن الآجال.
وتعلم الوزارة في ذات السياق، أنّه تقرر أن يقوم مشغلو الاتصالات الثلاث (إتصالات تونس وأوريدو وأورونج) بمواصلة توفير خدمة USSD عبر الهاتف الجوال على الرقم *1021# للولوج إلى منصّة المساعدات الاجتماعية بصفة مجانية وذلك على غرار السنة الفارطة، وفق المصدر ذاته.

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