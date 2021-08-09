تونس تتسلم 188 الف جرعة تلقيح ضد كوفيد 19 قادمة من رومانيا

حلت، بعد ظهر اليوم الاثنين 9 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ومستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع ممنوحة من رومانيا في إطار دعم جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور السيد علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، والسيد بشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، والسيدة ماريلا ألاكسا، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة رومانيا بتونس.