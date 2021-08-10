بنزرت: السيطرة على حريق جبل الناظور ببنزرت الشمالية

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي انه تمت في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء السيطرة شبه الكاملة على الحريق الذي كان اندلع ليلة امس الاثنين بغابة جبل الناظور من معتمدية بنزرت الشمالية.

واضاف المصدر ذاته ل(وات) ان النيران لم تخلف اية اضرار مادية او بشرية باستثناء ما التهمته من نسيج غابي على مساحة جملية ناهزت ال28 هك، وانه تم التنسيق مع مصالح الغابات بالادارة الجهوية للتنمية الفلاحية لاتمام عملية التبريد والمراقبة من اجل ضمان عدم اشتعال النيران من جديد.

ومن جهة اخرى، اشار المدير الجهوي للحماية المدنية انه تم توجيه كامل الوسائل اللوجستية للحماية المدنية من اجل السيطرة على حريق مفاجئ كان اندلع صباح اليوم بمنطقة الدمنة، وتمت السيطرة عليه بنسبة 80 بالمائة