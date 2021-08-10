المهدية – كورونا: الفرق الطبية تحصي 5 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أحصت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالمهدية، الثلاثاء، وفاة 5 مصابين و107 إصابات جديدة فيما تماثل 202 مصابا للشفاء التام.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ265 عينة، إلى 42 بالمهدية و25 بالسواسي و13 بملولش.

وسجلت قصور الساف 12 إصابة مقابل 5 بالشابة و3 بكل من أولاد الشامخ وسيدي علوان وبومرداس فيما رصدت الجم إصابة واحدة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء في الجهة، منذ ظهور الوباء، إلى 18865 من أصل 21203 إصابة منها 618 حالة وفاة و1720 حالة نشطة.

وتلقى 1563 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 121492 من بينهم 40983 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.