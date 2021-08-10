منوبة :تسجيل حالة وفاة ، و36 حالة اصابة جديدة و287 حالة شفاء

سجلت ولاية امس الاثنين ، حالة وفاة وحيدة مسجلة بطبربة ، وهو اقل عدد وفيات جراء فيروس كورونا منذ جويلية المنقضي ،ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة الى 941 حالة منذ بداية الجائحة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الثلاثاء.

كما تم بالجهة رصد 36 ، حالة اصابة جديدة ، كاضعف حصيلة يومية منذ جويلية المنقضي ليبلغ بذلك عدد الحالات النشيطة ، 1428 حالة ، منهم 84 حالة محل ايواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة .

وسجلت الجهة ايضا، 287 حالة شفاء ،ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 25438 حالة، من جملة 27807 حالة اصابة ، منذ انتشار الجائحة .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة ب( 361حالة) ، ووادي الليل (298 حالة) ، تليها ، المرناقية ب(162 حالة ) ثم الجديدة ب (158 اصابة) ، ، ثم معتمدية دوار هيشرب(136 حالة ) ، وبرج العامري(87 حالة) ،والبطان( 50 حالة).

وسجلت الجهة منذ بداية شهر اوت ، 343 حالة اصابة جديدة ، و24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ، و865 حالة شفاء.

يشار الى ان ولاية منوبة تجازوت 94،659 الف عملية تلقيح منهم 59,015 الف منتفعا أتمّوا عملية التلقيح بالانتفاع بالجرعتين وذلك من جملة ، 124,767 تم استدعائهم للتلقيح من اجمالي 173,608مسجلا بالجهة .