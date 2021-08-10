زغوان / ” كوفيد19″: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتراجع ملحوظ في مؤشرات الوباء

سجلت ولاية زغوان اليوم الثلاثاء حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، ارتفع على إثرها عدد الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 398 حالة سجل ثلثها خلال شهرجويلية الماضي بـ138 وفاة .

وذكر سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ” وات ” أن الوضع الوبائي في الجهة يشهد تحسنا ملحوظا نظرا لتراجع كافة المؤشرات الوبائية منذ بداية شهر أوت الجاري ، حيث تراجعت نسبة المصابين عن كل 100 ألف ساكن إلى 162 حالة مقابل 660 بداية جويلية الماضي ، وتقلص عدد المقيمين بوحدة الكوفيد بزغوان إلى 27 مقيما مقابل 61 في نفس الفترة لافتا إلى أن ذلك يعود أساسا إلى تراجع نسبة التحاليل الإيجابية التي استقرت منذ نهاية الشهر الماضي بين 25 و 30 بالمائة

وأضاف بالي أن حملات التلقيح التي تتواصل بمختلف المؤسسات الصناعية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال اليوم المفتوح للتلقيح ضد الكوفيد بالإضافة إلى عمليات التطعيم التي ستنطلق بالوسط المدرسي ، ستساهم بقسط كبير في تطويق الوباء والحد من مخاطره