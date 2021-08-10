بن عروس-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و96 اصابة جديدة

سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس 96 إصابة جديدة بالوباء، وذلك بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 459 اختبار فحص جديد.

ووفق ما صرح به رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، فقد سجلت الجهة خلال الـ24 ساعة المنقضية حالتي وفاة بسبب الوباء، ارتفع بموجبهما اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 593 حالة وفاة.

ومازالت طاقة استيعاب الاقسام المعنية بايواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالياسمينات عند مستوياتها القصوى حيث يستقبل قسم الانعاش 10 مقيمين موزعين على كامل عدد الأسرّة المتوفرة، و 12 مريضا بقسم الاستعجالي الخاص بكوفيد و11 مقيما بقسم الطب الباطني.

وتواصل المراكز الجهوية للتلقيح ببن عروس، تقديم الجرعات يوميا للمسجلين في منظومة ” ايفاكس”، والذين يتم استدعاؤهم لتلقي التطعيم من خلال هذه المنظومة، حيث قدمت هذه المراكز، امس الاثنين، اضافة الى الوحدة المتنقلة، إجمالي 2476 جرعة.