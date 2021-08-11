قريبا النظر في ملف منح رخصة ترويج للقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 الى 16 سنة

أفادت مديرة ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، مريم خروف، اليوم الاربعاء، أن اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلانية ستعقد موفى شهر أوت الجاري اجتماعا للنظر في ملف منح رخصة ترويج في السوق التونسية للقاح فايزر المضاد لكورونا للفئة العمرية من 12 الى 16 سنة.

وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن اللجنة المختصة في علم الجرثوميات تحت ادارة وحدة الصيدلة والدواء أبدت رأيها الفني في الموضوع في اجتماع لها في 4 أوت الجاري.

ويتم بعد ذلك، وفق مديرة ادارة الصيدلة والدواء، احالة الملف على أنظار اللجنة الفنية للاختصصات الصيدلانية التي ستمرره بدورها الى اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا لابداء رايها العلمي .

وبيّنت أنه في حال حظي الملف بموافقة اللجنة العلمية فانه يتم إدراج الفئة العمرية من 12 الى 16 سنة ضمن أولوية التلقيح في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وذلك حسب عديد الاعتبارات والاولويات.

وذكرت مريم خروف أنه سبق وحصل مخبر فايزر على رخصة ترويج بالسوق التونسية للقاحه المضاد لكورونا للفئة العمرية 16 سنة فما فوق منذ شهر جانفي 2021.

وقدم المخبر، وفق محدثة (وات)، نتائج التجارب السريرية في بلد المنشأ للفئات العمرية المذكورة.