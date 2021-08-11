عاجل: تفاصيل جديدة عن ايقاف قاضية بحوزتها مليار ونصف من العملة الصعبة..وهذا ما اعترفت به..

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2021/08/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، أن قيمة المبلغ المالي الذي تم حجزه لدى قاضية في إطار عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية، يبلغ 1،5 مليون دينار.

وأكد هيثم زناد في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن القاضية اعترفت بأن لديها سوابق في نقل الأموال، دون أن تكشف عن قيمة تلك المبالغ.

وأوضح زناد أن القاضية قالت إنها لم تكن تعلم قيمة الأموال، مشيرا إلى أنها قدمت معلومات عن هوية الأشخاص التي تتعامل معهم.

وتواصل مصالح الديوانة حاليا أبحاثها بخصوص الموضوع، مبينا أن المعلومات الأولية تفيد أن الشبكة لا تتضمن أجانب.

يُشار إلى أنه تم تحجير السفر عن القاضية وإبقائها بحالة سراح

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