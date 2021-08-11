سوسة: تفكيك عصابة مختصّة في السرقة من داخل السيّارات..وهذه التفاصيل..

من بينها تركيا: 33 دولة ممنوعة من أداء العمرة..

تفاصيل الكشف على شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي

منع هذا الناشط السياسي من السفر..

عاجل: عقد “اللوبينغ” المنسوب للنهضة: النيابة العمومية تتحرك..

2021/08/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والاعلام بها، محسن الدالي، أن النيابة العمومية، وبعد إجرائها لمختلف التحريات وعمليات التقصي الأولي، أذنت لوحدة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص ما ورد بموقع وزارة العدل الامريكية حول وثيقة عقد ” لوبيينغ” منسوبة الى حركة النهضة، وتهدف للدعاية ضد قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية التي اصدرها يوم 25 جويلية الماضي.

وأكد الدالي في تصريح لموزاييك ان النيابة العمومية أذنت باجراء الأبحاث اللازمة من تساخير فنية وسماعات واستقراءات، قبل إحالة نتائج تلك الأبحاث على أنظارها لتقرر ما تراه مناسبا على ضوء تلك النتائج .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn