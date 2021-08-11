عاجل: عقد “اللوبينغ” المنسوب للنهضة: النيابة العمومية تتحرك..

أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والاعلام بها، محسن الدالي، أن النيابة العمومية، وبعد إجرائها لمختلف التحريات وعمليات التقصي الأولي، أذنت لوحدة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص ما ورد بموقع وزارة العدل الامريكية حول وثيقة عقد ” لوبيينغ” منسوبة الى حركة النهضة، وتهدف للدعاية ضد قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية التي اصدرها يوم 25 جويلية الماضي.

وأكد الدالي في تصريح لموزاييك ان النيابة العمومية أذنت باجراء الأبحاث اللازمة من تساخير فنية وسماعات واستقراءات، قبل إحالة نتائج تلك الأبحاث على أنظارها لتقرر ما تراه مناسبا على ضوء تلك النتائج .