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انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق التابعة لولاية اريانة الى حدود العاشرة ليلا

2021/08/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الاربعاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأريانة العليا وأريانة الجديدة والمناطق العليا بأحياء الغزالة ورياض الأندلس والشرقية وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم الأربعاء 11اوت 2021، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

ويعود هذا الانقطاع الى عطب مفاجئ طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يوم الثلاثاء 10 أوت والأربعاء 11 أوت 2021 على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 500 مم على مستوى الخزان الرئيسي المزوّد لمدينة أريانة، وفق نفس المصدر.

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