مدنين: تواصل ارتفاع وفايات فيروس “كورونا” مقابل انخفاض نسبة الحدوث

سجلت ولاية مدنين استنادا الى نتائج عينات متخلدة بمخابر التحاليل لايام ماضية، 7 وفايات بسبب فيروس “كورونا”، ارتفع بها اجمالي وفايات الفيروس الى 923 حالة مقابل تسجيل 141 اصابة جديدة منها 8 حالات وافدة و133 اصابة محلية وصل بها العدد الجملي لاصابات فيروس “كورونا” الى 27411 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

وجاءت هذه النتائج من بين 1176 عينة ما يجعل نسبة الحدوث تتراجع الى 12 بالمائة في تحسن للوضع الوبائي، وفق ذات المصدر الذي اشار فى ذات الوقت الى تواصل ارتفاع الوفايات وعودة الضغط على اقسام الانعاش في المستشفيات العمومية التي بلغت نسبة الاشغال بها 105 بالمائة، بعد ان تراجعت في الايام الاخيرة، في حين تشهد اسرة الاكسيجين في القطاعين العام والخاص واسرة الانعاش في القطاع الخاص اريحية ببلوغ نسبة اشغال بين 88 و76 بالمائة.

كما تشهد هذه المؤسسات الاستشفائية بقطاعيها العمومية والخاصة اريحية على مستوى توفر مادة الاكسيجين امام تراجع الاقبال على استهلاكه مقابل انتظامية التزود.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بعدد 56 اصابة بمعتمدية جرجيس و18 اصابة بميدون و16 اصابة بحومة السوق و15 اصابة بمدنين الشمالية و11 اصابة بسيدي مخلوف و7 اصابات بمدنين الجنوبية و5 اصابات باجيم و3 اصابات ببني خداش واصابتين اثنين ببن قردان، في حين سجلت هذه المعتمديات 193 حالة شفاء توزعت بين 38 حالة بمدنين الشمالية و31 حالة بجرجيس و29 حالة شفاء ببني خداش و25 حالة بمدنين الجنوبية و21 حالة بكل من حومة السوق وسيد مخلوف و19 حالة باجيم ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 25360 حالة شفاء.