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تونس تتصدر الدول الافريقية الأشد حرارة ب6 مدن على رأس القائمة

2021/08/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تصدرت تونس الدول الافريقية الأشد حرارة وحلت ست مدن في صدارة القائمة، وفق بيانات سجلها المعهد الوطني للرصد الجوي، امس الثلاثاء.

وعلى المستوى العالمي صنفت ولايات باجة وبنزرت وتونس في المركز الرابع في ترتيب المدن الاسخن بحرارة بلغت 48.9 درجة اذ تجازوزت باجة رقمها القياسي الجديد 48.8.

وحسب بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، الارقام القياسية الأخرى كانت في بنزرت 48،9 وبذلك تتجاوز رقمها السابق 45،4 المسجل يوم 9 اوت من سنة 1999، وبتونس قرطاج، (الرقم الجديد هو 48،9 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 46،8 المسجل يوم 1 اوت من سنة 1982)

وايضا بالمنستير حيث بلغت الحرارة القصوى 46،7 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 40،6 المسجل يوم 2012/08/05.

كما سجلت زغوان رقما قياسيا جديدا حيث بلغت الحرارة 47،5 متجاوزة الرقم السابق 46،5 المسجل يوم 1970/08/07.

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