عاجل: درجات الحرارة في القيروان تقترب من الرقم القياسي الذي سجلته عام 1960

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة خاصة حول موجة القيظ التي تشهدها تونس، أنه الى حدود الساعة 11:00 تبين من خلال الأرصاد الجوية ان الحرارة بلغت الآن 46 بالقيروان والتي تقترب تدريجيا من رقمها القياسي 48.1 المسجل يوم 18 اوت لسنة 1960.

كما تسجل ولاية المنستير حاليا 45 درجة وقد تتجاوز رقمها القياسي المسجل امس وهو 46.5.. كما هو الشأن بالنسبة لولاية صفاقس التي تسجل حاليا 43 درجة وتجدر الاشارة ان رقمها القياسي هو 45.7 المسجل يوم 02 اوت من سنة 2005، وفق ذات المصدر.