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حداد في الجزائر لمدة 3 أيام ترحما على أرواح ضحايا الحرائق..

2021/08/11 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء أنه “على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021”.
كما تقرر تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أعلن أمس الثلاثاء أن 42 شخصا، بينهم الـ25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.

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