بسبب انقطاع الكهرباء: الستاغ توضّح وتعتذر..

أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، أنه “على اثر تسجيل انقطاعات الكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية تبعا لموجة الحرارة القياسية وغير المسبوقة التي تعيشها تونس خلال هذه الأيام، بلغ إجمالي الطلب على الكهرباء ذروته مسجلا رقما قياسيا في حدود 4434 ميغاوات وذلك يوم الاثنين 9 أوت 2021 على الساعة الثانية ظهرا و55 دقيقة، ويذكر أن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة بمختلف مناطق البلاد، قد تسبب في حدوث أضرار جسيمة ونشوب عديد الحرائق محاذية لشبكة الكهرباء على غرار الحريق المسجل في منزل جميل قرب محطة تحويل ذات الجهد العالي مما اضطر الشركة لفصل بعض الخطوط لتامين تدخل وحدات الحماية المدنية”.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسخير كل وحداتها الفنية وإمكانياتها اللوجستية والبشرية لمواجهة هذا الظرف المناخي الاستثنائي والذي لم تشهده بلادنا منذ 22 سنة.

واعتذرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من “حرفائها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذه الانقطاعات فإنها تدعوهم مجددا إلى ترشيد استهلاكهم وتجنب استعمال الأجهزة الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة خلال فترة الذروة وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الرابعة بعد الزوال”،وفق نص البيان.