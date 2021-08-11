في قفصة: ضبط شخصين بحوزتهما كميات هامة من الأقراص المخدرة..

تمكنت يوم 09 أوت 2021 الفرقة الجهوية لمكافحة المخدّرات بقفصة بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من ضبط شخص (22 سنة قاطن الجهة) وحجزت لديه 19 قرصا مخدّرا نوع “سوبيتاكس” كان يعتزم ترويجها للرّاغبين في ذلك من مُستهلكي المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة بقفصة، أذنت بالإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

* كما تمكنت الفرقة المذكورة من ضبط شخص (28 سنة قاطن تونس العاصمة، محلّ 06 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة) وحجزت لديه 31 قرصا مخدّرا نوع “سوبيتاكس”.

بمراجعة النيابة العموميّة بقفصة، أذنت بالإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث المتواصلة.